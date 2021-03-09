Російська вакцина не допомагає? Влада Чорногорії хоче закрити кордони і посилити карантин

Чорногорія почала колоти своїм громадянам російську вакцину від коронавірусу ще 22 лютого

Президент Чорногорії Мило Джуканович закликав уряд країни закрити кордони і запровадити суворі обмежувальні заходи у зв'язку із ростом захворюваності на коронавірус. Про це він написав у Twitter.

«Дані про кількість померлих і про нові зареєстровані випадки Covid-19 викликають стурбованість. Я закликаю уряд Чорногорії негайно закрити кордони країни і ввести найсуворіші епідеміологічні заходи», – написав президент країни.

Також глава Чорногорії в інтерв'ю на телебаченні висловив необхідність посилення заходів в країні, адже це дозволить підтримати стабільність системи охорони здоров'я і дасть шанс на швидке відродження економіки.

Раніше Джуканович закликав заборонити в'їзд в країну без тестів ПЛР на коронавірус у зв'язку з погіршенням епідемічної обстановки. Зараз в'їзд до Чорногорії дозволений туристам з усього світу, довідки і тести на коронавірус не потрібні.

До слова, у лютому Чорногорія почала вакцинацію від Covid-19 російським «Супутником V». Раніше Чорногорія, країна з населенням близько 620 000 осіб, повідомила про більш ніж 70 000 підтверджених випадків Covid-19 і 939 випадків смерті.

Також мининулого тижня Україна оновила список країн «червоної» зони. Названо країни, куди зараз краще не їхати. Чорногорія для України залишається у «червоній» зоні.

Тим часом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 1311844

Одужали 1151777

Хворіють 134758

Померли 25309

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До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

У той же час серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid–19.

Також відзначимо, що нині Закарпатська медицина опинилась на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів.



