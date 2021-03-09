«Це не російська жінка». Представницю на «Євробаченні-2021» від РФ жорстко розкритикували у мережі

Маніжа Сангін з російськомовною піснею «Російська жінка» поїде на конкурс від Росії

Відбір на конкурс пройшов на російському телебаченні раптово, а учасників було усього троє

Напередодні, 8 березня, стало відомо, хто представить Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» у Ротердамі.

Уродженка Душанбе Маніжа Сангін з російськомовною піснею «Російська жінка» поїде на конкурс від Росії.

Відбір пройшов на російському телебаченні раптово, а учасників, які претендували на участь у конкурсі, було усього троє. Гурт Little Big, який мав представляти Росію ще торік, відмовився від участі через відсутність пісні.

Manizha буде співати російською і це буде перша російськомовна пісня на «Євробаченні» за останні 12 років.

У мережі розкритикували відбір, який пройшов не за правилами і здивував багатьох шанувальників «Євробачення», і вибір телеканалу. Також більшість не зрозуміла пісню Маніжі.

До слова, Вірменія відмовилася від участі в «Євробаченні-2021» через політичну кризу у країні.

Нагадаємо, представниками України на «Євробаченні-2021» є гурт Go_A з піснею «Шум».

Нагадаємо, гурт Go_A став переможцем на Національному відборі-2020. Через скасування пісенного конкурсу у 2020 році, гурт Go_A представлятиме Україну на «Євробаченні-2021» з новою піснею, як це було оголошено у березні 2020 року.

Цьогоріч 65-й пісенний конкурс «Євробачення» пройде у Роттердамі. Півфінали - 18 та 20 травня, фінал - 22 травня.