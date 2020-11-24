Індекс Dow Jones встановив історичний рекорд

Індекс Dow Jones вперше перевищив 30 тисяч пунктів

Фондовий індекс Dow Jones сьогодні вперше перевищив позначку в 30 тисяч пунктів.

Про це пише Bloomberg.

Агентство пояснює це тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася почати передачу влади Джозефу Байдену. Також індекс виріс на новинах про американську вакцину від Covid-19.

Трамп, в свою чергу, зазначив, що це 48-й раз, коли був побитий рекорд під час перебування при владі його адміністрації. Він привітав американців з цією подією.

Промисловий індекс Dow Jones — біржовий індекс цінних паперів (акцій) 30 найбільших американських підприємств, створений у 1896 році редактором The Wall Street Journal і співзасновником Dow Jones&Company Чарльзом Доу.

Індекс був створений для зведення інформації по акціях індустріальних підприємств на американській біржі цінних паперів. Він залишається разом з Dow Jones Transportation Average найстарішим індексом цінних паперів у США.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

24 листопада штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США.

Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.