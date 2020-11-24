Штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США

Передача влади почнеться з обговорень пандемії і нацбезпеки

Штаб обраного президента США Джо Байдена підтвердив у понеділок, 23 листопада, початок формальної процедури передачі влади після того, як федеральна влада США визнала його перемогу на президентських виборах.

«Глава Управління загальних служб підтвердила, що обраний президент Джо Байден і обрана віце-президент Камала Харріс є переможцями виборів, і надала майбутній адміністрації ресурси і підтримку, необхідну для забезпечення плавної і мирної передачі влади», – йдеться в заяві виконавчого директора штабу Байдена Йоханнеса Абрахама.

«Це остаточне рішення є визначальною адміністративною дією, яка формально починає процес передачі влади в федеральних відомствах», – підкреслюється в заяві.

Абрахам також зазначив, що передача влади почнеться з обговорень пандемії і нацбезпеки.

«У майбутні дні офіційні особи штабу з передачі влади почнуть зустрічі з федеральними офіційними особами. Буде обговорюватися реакція на пандемію, буде проводитися повний розгляд наших інтересів в області національної безпеки. Ми також маємо намір отримати повне уявлення про спроби адміністрації Трампа спустошити державні установи», – заявив Абрахам.

При цьому він не пояснив, що має на увазі під «спустошенням» установ.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.