Трамп запустив процес передачі влади Байдену

Чинний президент США все ще надалі боротиметься в судах за те, щоби переглянути результати голосувань

Управління служб загального призначення Білого дому розпочало формальний процес, передбачений протоколами щодо передачі влади новій адміністрації, яка зараз формується демократом Джо Байденом.

Про це повідомив у Twitter президент США Дональд Трамп.

«У інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі (Емілі Мерфі, главі Управління служб загального призначення – ред.) та її команді зробити все, що необхідно з початковими протоколами, і я сказав моїй команді здійснити те саме», – зазначив Трамп.

Таким чином, нинішній господар Білого дому фактично визнав необхідність передачі влади своєму конкуренту Джо Байдену, який переміг на президентських виборах. Водночас, Трамп заявив, що надалі боротиметься в судах за те, щоби переглянути результати голосувань.

«Наша справа впевнено триває, ми продовжимо боротьбу, і я вірю, що ми переможемо!», – написав Трамп.

Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.