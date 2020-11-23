Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому

Ексдержсекретаря Джона Керрі планують призначити спецпосланцем з питань клімату

Обраний президент США Джо Байден назвав імена кандидатів, яких планує призначити на ключові пости у своїй адміністрації.

Відповідна інформація опублікована в Twitter-акаунті штабу наступного глави Білого дому.

Так, посаду держсекретаря може зайняти Тоні Блінкен, посаду постпреда при ООН – Лінда Томас-Грінфілд, а пост радника з національної безпеки – Джейк Салліван.

На пост глави міністерства внутрішньої безпеки претендує Алехандро Майоркас, а директором національної розвідки може стати Авріл Хейнс. Ексдержсекретаря Джона Керрі планують призначити спецпосланцем з питань клімату.

«Національну безпеку і зовнішню політику США будуть очолювати досвідчені професіонали, готові відновити принципове лідерство на світовій арені і гідне лідерство всередині країни», – зазначили у штабі Байдена

Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливість призначення на посаду постпреда США при ООН Гілларі Клінтон.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.