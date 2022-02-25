Мітки окупанта на українських дорогах. Громадянам дали поради, як знешкодити ворожі сигнали

Укравтодор просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів

Укравтодор просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

«Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі», - зазначили у відомстві.

фото: Укравтодор

Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102, закликав Укравтодор.