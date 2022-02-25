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    Економіка та фінанси

    Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії

    Прем'єр&nbsp;Іраклій Гарібашвілі: я, як глава уряду ... буду керуватися тільки інтересами нашої країни - Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії
    Прем'єр Іраклій Гарібашвілі: я, як глава уряду ... буду керуватися тільки інтересами нашої країни
    фото: newsgeorgia

    Тбілісі вважає, каже, що санкції проти РФ начебто зашкодять грузинському населенню

    Грузія не приєднається до західних санкцій проти Росії – ні економічних, ні фінансових. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

    «Грузія, з урахуванням наших національних інтересів і з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових і в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це тільки ще більше зашкодить нашій країні і нашому населенню. Я, як глава уряду ... буду керуватися тільки інтересами нашої країни», – заявив Гарібашвілі.

    Лідери Європейського Союзу в четвер домовилися ввести нові економічні санкції проти Росії, приєднавшись до США і Великої Британії.

    Згодом стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії. Напередодні президент США Джо Байден оголосив жорсткі санкції проти Росії.

    Також прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

    Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

    Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

    І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.

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    Теги: ЄС Росія економіка санкції політика Грузія
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    Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії