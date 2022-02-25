Китайський уряд не засудив агресію Путіна проти України

Китай висловив незгоду з санкціями проти Росії і розкритикував США

Китай зазначив, що в Україні є своя «складне й особливе історичне підґрунтя»

Китайський уряд відмовляється називати російську військову операцію в Україні «вторгненням» і не критикує дії Кремля. Про це пише Reuters з коментарем речника китайського міністерства закордонних справа Вана Веньбіня.

«Ми розуміємо виправдане занепокоєння Росії стосовно безпекових питань. Санкції ніколи не були ефективним засобом розв’язання проблеми. Ми сподіваємося, що відповідні сторони зможуть попрацювати над тим, щоби розв’язати проблеми через діалог і консультації», – сказав Веньбінь.

Китай зазначив, що поважає територіальну цілісність усіх країн світу, але в Україні, на їхню думку, є своя «складне й особливе історичне підґрунтя».

Нагадаємо, Грузія не приєднається до західних санкцій проти Росії – ні економічних, ні фінансових.

Лідери Європейського Союзу в четвер домовилися ввести нові економічні санкції проти Росії, приєднавшись до США і Великої Британії.

Згодом стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії. Напередодні президент США Джо Байден оголосив жорсткі санкції проти Росії.

Також прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.