  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Якій валюті віддають перевагу українці? Прем’єра Гончарука викрили у нещирості

    • Розсилка
    <span>Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук&nbsp;</span> - Якій валюті віддають перевагу українці? Прем’єра Гончарука викрили у нещирості
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

    Гончарук виступив проти заощаджень українців у валюті

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що значна частина грошей населення зберігається в іноземній валюті і це не дуже добре впливає на економіку України. За його словами, з цим необхідно боротися, повідомляє УНН.

    Дуже лицемірно з вуст Прем’єр-міністра Олексія Гончарука прозвучало звинувачення на адресу українців, що мовляв ми зберігаємо гроші в іноземній валюті. Виявляється це на економіку погано впливає.

    Особливо лицемірно на тлі декларації самого Гончарука.

    80507933_1006628119702245_4487956424470560768_n_01

    Читайте також: Громадянко, поверніть субсидію! Соціальний землетрус в Україні.

    Нагадаємо, «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі.

    гроші українці Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ