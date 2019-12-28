Якій валюті віддають перевагу українці? Прем’єра Гончарука викрили у нещирості
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук
Гончарук виступив проти заощаджень українців у валюті
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що значна частина грошей населення зберігається в іноземній валюті і це не дуже добре впливає на економіку України. За його словами, з цим необхідно боротися, повідомляє УНН.
Дуже лицемірно з вуст Прем’єр-міністра Олексія Гончарука прозвучало звинувачення на адресу українців, що мовляв ми зберігаємо гроші в іноземній валюті. Виявляється це на економіку погано впливає.
Особливо лицемірно на тлі декларації самого Гончарука.
Нагадаємо, «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі.