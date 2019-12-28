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    У світі

    ООН виділила понад $17 млн на розслідування воєнних злочинів у Сирії

    • Розсилка
    ООН виділила понад $17 млн на розслідування воєнних злочинів у Сирії

    Кошти будуть спрямовані на роботу міжнародного механізму розслідування тяжких злочинів

    Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет Організації Об’єднаних Націй на наступний рік.

    Кошторис становитиме $3,1 млрд, передає Укрінформ.

    Як пояснив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, уперше бюджет ухвалено не на два роки, як це практикувалося раніше, а на один.

    «Гнучкіший підхід у плануванні коштів є частиною реформи ООН. Україна вітає схвалення регулярного бюджету», – зазначив Ніколенко.

    За його словами, регулярний бюджет покриває всю діяльність системи ООН – за винятком операцій задля підтримання миру. Для них ухвалюється окремий кошторис – традиційно влітку. Нині його річний обсяг становить $6,5 млрд.

    «Дуже важливо, – зауважив дипломат, – що $17,5 млн будуть спрямовані на роботу міжнародного механізму розслідування тяжких злочинів у Сирії. Погодження цієї статті видатків далося вкрай непросто. Росія намагалася блокувати гроші на розслідування спочатку в профільному комітеті, а потім і в Генасамблеї. Попри це, наступного року сирійці матимуть більше шансів на правосуддя».

    Бюджет ООН наповнюватиметься коштом внесків держав-членів відповідно до затвердженої шкали. Термін сплати – 31 січня. Найбільша частка припадає на США – 22%. Україна, за словами Ніколенка, заплатить близько $1,7 млн.

    Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлює глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликає до негайного їх припинення.

    Читайте також: ООН: сирійську провінцію Ідліб після авіаударів покинули 235 тисяч біженців.

    Як повідомлялося, Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів у Сирії.

    Сирія бюджет ООН гроші розслідування Антоніу Гутерріш
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