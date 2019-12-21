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    «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео

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    <p class="inline-img__title">Кабанов купував у Раді машину</p> <p class="inline-img__source"></p> - «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео

    Кабанов купував у Раді машину

    Фото: Facebook Олександра Кабанова

    Кабанов кілька днів домовлявся про розтермінування на автомобіль

    Нардеп від «Слуги народу» Олександр Кабанов під час засідань Верховної Ради вибирав собі елітний автомобіль Jaguar F-Pace престиж-комплектації, вартість якого становить 63 тисячі доларів.

    Він кілька днів домовлявся про розтермінування на автомобіль. Листування вдалося зняти журналісту, передає ТК Media. Пізніше було опубліковано і відео листування Кабанова.

    Про те, чи купувати машину, Кабанов радився зі своєю дружиною.

    «Може купимо «Ягуар F-pace»? 63 К, в наявності шоколадний з білим салоном. Вистачить на перший внесок із нульовим кредитом», – написав він.

    У відповідь дружина прислала йому посилання на транспортний засіб.

    «Це спортивна. А там престиж-комплектація. Пневмопідйомника немає тільки, все інше є», – відповів політик на посилання.

    Цієї миті він зв'язався з контактом «Берд Страхова». У виданні зазначили, що протягом двох пленарних тижнів Кабанов заходив на сайти продажу автомобілів і дивився ціни на авто.

    Щоб отримати розтермінування, нардеп мав надати довідку про доходи, але через затримки у ВР Кабанов зірвався на своїй помічниці Ганні Троїцькій. У листуванні з дружиною він назвав помічницю «тупою ледачою с*кою».

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    «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео
    «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео
    «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео
    «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео
    «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео
    «Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео

    Контакт «Берд Страхова» запропонував Кабанову підроблену довідку. Через тиждень парламентарю відзвітували про позитивне рішення щодо розтермінування.

    «Берд Страхова»: Сьогодні буде щодо тебе інфа, все на контролі.

    Депутат Кабанов: Що за інфа? Припиніть погрожувати народному депутату!

    «Берд Страхова»: Бл*. Справа на комітеті. Сьогодні скажуть результат.

    Депутат Кабанов: А який вони скажуть?

    «Берд Страхова»: Позитивний.

    Депутат Кабанов: Божественно! А то Яна з ранку вже на тестовій розсікає, чманіє, небезпечно її розчаровувати.

    Водночас дружина Кабанова надіслала йому повідомлення, сказавши, що машина – «вогонь».

    Нардеп же доручив їй забронювати авто, пообіцявши «завезти бабло» – 30% від загальної суми.

    Раніше в мережі опублікували листування народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно «вирішував» справи.

    Також Кабанов назвав міністерку охорони здоров'я Зоряну Скалецького «розумною с* кою» в особистому листуванні.

    Народний депутат Олександр Кабанов є членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Кабанов пройшов в Раду під номером 87 в списку «Слуги народу».  До обрання в парламент працював сценаристом студії «Квартал 95».

    В електронній декларації за 2018 рік, поданій народним депутатом 23 серпня 2019 року, зазначено, що Олександр Кабанов користується автомобілем Honda Crosstour 2013 року випуску, яким володіє його дружина.

    депутат ціни автомобіль дружина партія Слуга народу
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