«Слуга народу» на засіданні Ради вибирав елітний Jaguar за $63 тисячі: відео



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Кабанов купував у Раді машину Фото: Facebook Олександра Кабанова

Кабанов кілька днів домовлявся про розтермінування на автомобіль

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Кабанов під час засідань Верховної Ради вибирав собі елітний автомобіль Jaguar F-Pace престиж-комплектації, вартість якого становить 63 тисячі доларів.

Він кілька днів домовлявся про розтермінування на автомобіль. Листування вдалося зняти журналісту, передає ТК Media. Пізніше було опубліковано і відео листування Кабанова.

Про те, чи купувати машину, Кабанов радився зі своєю дружиною.

«Може купимо «Ягуар F-pace»? 63 К, в наявності шоколадний з білим салоном. Вистачить на перший внесок із нульовим кредитом», – написав він.

У відповідь дружина прислала йому посилання на транспортний засіб.

«Це спортивна. А там престиж-комплектація. Пневмопідйомника немає тільки, все інше є», – відповів політик на посилання.

Цієї миті він зв'язався з контактом «Берд Страхова». У виданні зазначили, що протягом двох пленарних тижнів Кабанов заходив на сайти продажу автомобілів і дивився ціни на авто.

Щоб отримати розтермінування, нардеп мав надати довідку про доходи, але через затримки у ВР Кабанов зірвався на своїй помічниці Ганні Троїцькій. У листуванні з дружиною він назвав помічницю «тупою ледачою с*кою».

Контакт «Берд Страхова» запропонував Кабанову підроблену довідку. Через тиждень парламентарю відзвітували про позитивне рішення щодо розтермінування.

«Берд Страхова»: Сьогодні буде щодо тебе інфа, все на контролі.

Депутат Кабанов: Що за інфа? Припиніть погрожувати народному депутату!

«Берд Страхова»: Бл*. Справа на комітеті. Сьогодні скажуть результат.

Депутат Кабанов: А який вони скажуть?

«Берд Страхова»: Позитивний.

Депутат Кабанов: Божественно! А то Яна з ранку вже на тестовій розсікає, чманіє, небезпечно її розчаровувати.

Водночас дружина Кабанова надіслала йому повідомлення, сказавши, що машина – «вогонь».

Нардеп же доручив їй забронювати авто, пообіцявши «завезти бабло» – 30% від загальної суми.

Раніше в мережі опублікували листування народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно «вирішував» справи.

Також Кабанов назвав міністерку охорони здоров'я Зоряну Скалецького «розумною с* кою» в особистому листуванні.

Народний депутат Олександр Кабанов є членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Кабанов пройшов в Раду під номером 87 в списку «Слуги народу». До обрання в парламент працював сценаристом студії «Квартал 95».

В електронній декларації за 2018 рік, поданій народним депутатом 23 серпня 2019 року, зазначено, що Олександр Кабанов користується автомобілем Honda Crosstour 2013 року випуску, яким володіє його дружина.