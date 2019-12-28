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    Економіка та фінанси

    Курс валют: Нацбанк знизив курс гривні

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    Курс валют: Нацбанк знизив курс гривні

    Офіційний курс гривні впав на 39 копійок і становитиме до 7 січня 2020 року 23 грн 68 коп у відношенні до долара США

    Національний банк України встановив офіційний курс гривні з 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року на рівні 23,6862 грн/$.

    Такі дані наведено на сайті НБУ.

    Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, Нацбанк знизив курс гривні 39 копійок.

    Офіційні курси гривні по відношенню до інших валют встановлені на такому рівні: євро — 26,42 гривні за євро; російський рубль — 3,86 гривні за 10 російських рублів.

    Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

    Нагадаємо, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

    Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

    Національний банк курс валют США Олексій Гончарук
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