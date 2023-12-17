Якщо Україна залишиться без фінансової допомоги від Заходу: радник президента озвучив план «Б»

Дефіцит державного бюджету 2024 року орієнтовно складатиме $40 млрд

Якщо на початку 2024 року Україна не отримає від західних партнерів очікуваної фінансової допомоги, уряду доведеться застосувати план «Б» – насамперед, звернутися до внутрішнього ринку запозичень. Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону радник президента Олег Устенко.

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«Якщо підтримки не буде у перші дні січня, це означає, що потрібно переходити до плану «Б». План «Б» може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів», – зазначив він.

Устенко нагадав, що дефіцит державного бюджету 2024 року орієнтовно складатиме $40 млрд. Тому, за його словами, для України дуже важливою є системна допомога від союзників.

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Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу, ймовірно, домовляться на цьому тижні про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, попри погрози Угорщини накласти вето на це рішення.

До відома, уряд Угорщини повідомив, що готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Євроюзу. .