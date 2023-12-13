Про гроші для України. Дуже проста арифметика

Зараз Євросоюз розглядає варіант допомоги Україні не «одним шматком» від ЄС, а цю ж суму окремими траншами від різних країн

Отже, Євросоюз готовий виділити для підтримки України 50 млрд євро. Усі згодні, крім Угорщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прем'єр цієї країни Орбан блокує допомогу Україні. Він згоден підтримати за однієї умови – ЄС розблокує допомогу Угорщині, яку заморозили через проблеми з верховенством права і корупцією в цій країні.

Зараз Євросоюз розглядає варіант допомоги Україні не «одним шматком» від ЄС, а цю ж суму окремими траншами від різних країн. Щоб обійти вето Угорщини. Тому що проблеми з верховенством права і корупцією там вирішувати не збираються. До речі, 50+30=80.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Може, цей робочий сценарій творчо доопрацювати? Виділити 50 млрд Україні окремими траншами через різні держави, щоб обійти вето. І додати до них ще 30 мільярдів, які були закладені на Угорщину.

У вигляді виховного заходу на тему «не можна плювати проти вітру».

На ці гроші можна купити снарядів, мін, ракет і систем ППО. Транспорт і бронетехніку. Загалом, точно не зайві. А Орбан нехай проводить роботу над помилками, потрібні реформи і все інше. Уявляєте його обличчя?