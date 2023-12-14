Головна Київ Новини
search button user button menu button

Допомога для ЗСУ у 2024 році: Київрада ухвалила рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога для ЗСУ у 2024 році: Київрада ухвалила рішення
фото з відкритих джерел

Київрада ухвалила зміни до міського бюджету

На сьогоднішньому засіданні, 14 грудня, Київрада  проголосувала за ініціативу мера Віталія Кличка про збільшення допомоги захисникам з міського бюджету. Зокрема, попри вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, не менше 1 млрд грн у 2024 році має бути перераховано військовим лише у вигляді субвенції. Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець у Facebook. 

«Ініціатива міського голови Віталія Кличка – правка до бюджету 2024 року: врахувати витрати у вигляді субвенцій для військових не менше, ніж 1 млрд грн – проголосована міськрадою Києва. За відповідну правку проголосували представники усіх фракцій – 83 зі 120 депутатів Київради. Це не зважаючи на те, що «зелені» відібрали у столиці 7 млрд грн військового ПДФО, залишивши військові частини без можливості закривати нагальні потреби», – повідомив Білоцерковець.

Крім того, Київрада збільшує допомогу захисникам у поточному році.

«Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд гривень на цей рік) виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших захисників та захисниць – Збройних сил України», – повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада 14 грудня ухвалить зміни до міського бюджету на 2023 рік, щоб у межах передбачених бюджетних коштів виділити ще близько 600 млн грн на підтримку Збройних сил України.

Теги: Віталій Кличко Київрада депутат військові Дмитро Білоцерковець

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 13 грудня в Києві пролунала серія вибухів
Атака на Київ: на лівому березі горять будинки та автомобілі (оновлено)
Вчора, 03:34
За першу добу контрнаступу ЗСУ планували просунутися на 14 км до села Роботине
Контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут? Аналіз The Washington Post
5 грудня, 13:30
Близько ста російських священників щодня перебувають на передовій
Російські священники вмирають на війні в Україні: названо цифри
3 грудня, 21:11
ЗСУ провели штурм ворожої позиції, де росіяни стратили українських захисників
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
3 грудня, 11:38
У порту «Расон» були помічені кораблі із Росії
Особлива економічна зона між Північною Кореєю та Росією: Reuters виявив нову небезпеку
29 листопада, 13:40
Старший син померлого ексмера Харкова Геннадія Кернеса залишається депутатом Харківської обласної ради
Син Кернеса виїхав з України, тому що боїться за своє життя
27 листопада, 18:13
В Україні вирішується доля нашої безпеки - Дуда
Дуда пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війні
20 листопада, 18:08
Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10
Китай поновлює військову активність біля Тайваню
19 листопада, 07:24
Українці проходять військові навчання у Франції
Стало відомо, яким примудрощам навчають французькі генерали українських військових
15 листопада, 08:24

Новини

Повітряні сили повідомили про збиті цілі над столицею
Повітряні сили повідомили про збиті цілі над столицею
Яку грошову допомогу отримають мешканці будинків, пошкоджених вчора ракетою у Києві
Яку грошову допомогу отримають мешканці будинків, пошкоджених вчора ракетою у Києві
Допомога для ЗСУ у 2024 році: Київрада ухвалила рішення
Допомога для ЗСУ у 2024 році: Київрада ухвалила рішення
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
У Києві під час тривоги пролунав вибух
У Києві під час тривоги пролунав вибух
Кличко про мітингувальників біля Київради: Чому не вдягають військову форму та не захищають країну?
Кличко про мітингувальників біля Київради: Чому не вдягають військову форму та не захищають країну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
52K
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
51K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
25K
Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем
17K
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище
17K
Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу

Новини

«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Сьогодні, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Сьогодні, 12:23
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua