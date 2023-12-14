Допомога для ЗСУ у 2024 році: Київрада ухвалила рішення

Київрада ухвалила зміни до міського бюджету

На сьогоднішньому засіданні, 14 грудня, Київрада проголосувала за ініціативу мера Віталія Кличка про збільшення допомоги захисникам з міського бюджету. Зокрема, попри вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, не менше 1 млрд грн у 2024 році має бути перераховано військовим лише у вигляді субвенції. Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець у Facebook.

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«Ініціатива міського голови Віталія Кличка – правка до бюджету 2024 року: врахувати витрати у вигляді субвенцій для військових не менше, ніж 1 млрд грн – проголосована міськрадою Києва. За відповідну правку проголосували представники усіх фракцій – 83 зі 120 депутатів Київради. Це не зважаючи на те, що «зелені» відібрали у столиці 7 млрд грн військового ПДФО, залишивши військові частини без можливості закривати нагальні потреби», – повідомив Білоцерковець.

Крім того, Київрада збільшує допомогу захисникам у поточному році.

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«Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд гривень на цей рік) виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших захисників та захисниць – Збройних сил України», – повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада 14 грудня ухвалить зміни до міського бюджету на 2023 рік, щоб у межах передбачених бюджетних коштів виділити ще близько 600 млн грн на підтримку Збройних сил України.