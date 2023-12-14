Переговори про вступ України до ЄС, нова допомога від Німеччини. Головне за 14 грудня

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України

Переговори про вступ України до ЄС, Конгрес США зробив «подарунок» Путіну, «Слуги» переобрали Олену Шуляк головою партії. «Главком» склав добірку новин 14 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Переговори про вступ України до ЄС

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Надано статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства. Я запросив Комісію надати звіт до березня з метою прийняття такого рішення. Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту», – написав Мішель.

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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

«Слуги» переобрали Олену Шуляк головою партії

Народну депутатку Олену Шуляк переобрано головою партії «Слуга народу». Нардепку було переобрано на другий термін на позачерговому з’їзді «Слуга народу» 14 грудня.

Шуляк була єдиною кандидаткою на посаду голови. Повноваження Шуляк, яка є депутатом Верховної Ради України, а також головою парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування продовжили на термін у наступні два роки.

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Конгрес США зробив «подарунок» Путіну

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Суд ухвалив запобіжний захід Шуфричу

Печерський районний суд Києва продовжив нардепу від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого.