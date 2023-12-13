У Польщі зросте соцдопомога для деяких категорій біженців з України

З 1 лютого у Польщі розпочнеться збір заявок на призначення допомоги для догляду за дитиною





Вже з 1 січня 2024 року влада Польщі збільшить суму грошової допомоги для українських біженців з дітьми, які отримують підтримку за програмою «500+». Розмір цих виплат зросте до 800 злотих, пише Ukrayina.pl.

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До кінця 2023 року українські біженці на кожну неповнолітню дитину отримуватимуть по 500 злотих щомісяця (4575 грн). Проте вже з 1 січня ці виплати зростуть до 800 злотих (7320 грн). Особам, які вже одержують ці виплати, нічого робити не потрібно – виплати перерахують автоматично. Усі інші види фінансової допомоги у Польщі залишаться без змін.

Отримання допомоги на дитину

Вже з 1 лютого розпочнеться збір заявок на призначення допомоги для догляду за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Українці, які вперше візьмуть участь у програмі«800+», мають звернутися до управління соціального страхування (ZUS) та мати при собі такі документи:

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ідентифікаційний номер PESEL (заявника та дитини);

адреса електронної пошти;

номер телефону польського оператора;

номер банківського рахунку у Польщі.

Також у ZUS можуть попросити додаткові документи, зокрема, якщо прибув до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина приїхала вже після цієї дати. У такому разі можуть попросити рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини або документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в країні.

Зараз заявку на допомогу можна подати лише онлайн, через:

мобільний додаток mZUS;

портал електронних послуг ZUS (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, що співпрацює із ZUS.

Кошти надходитимуть на польський рахунок, зазначений у заяві. Також виплати припинятимуть, як тільки українець залишить країну, тож після повернення їх доведеться відновлювати.

До слова, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено. Про це заявив спікер уряду Польщі Петро Мюллер. Мюллер заявив, що оскільки українці вже не виїжджають масово за кордон, тому можна припиняти виплату деяких допомог.

У 2023 році українці в Польщі мають право на такі державні допомоги: виплати «400+» – щомісячна виплата в розмірі 400 злотих (близько 3 тис. грн) батькам, чиї діти перебувають у яслах; виплати в рамках програми Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тисячі злотих (трохи більше 8 тис. грн) на дітей від 1 до 3 років; виплати на дітей «Сім'я 500+» – 500 злотих щомісяця (близько 4 тис. грн).