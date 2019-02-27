ЄС і Світовий банк закликають Україну запустити «зелені» аукціони



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Представники міжнародних інституцій підкреслили основні зміни, які мають бути враховані у законопроекті № 8449-д

Євросоюз, ЄБРР, Світовий банк та Енергетичне співтовариство заявили необхідність переходу України від зеленого тарифу», який діє в українському законодавстві, до конкурентної системи на основі «зелених» аукціонів.

Про це йдеться у спільному листі представників цих міжнародних інституцій на адресу голови профільного комітету Верховної ради Олександра Домбровського, спікера парламенту Андрія Парубія та прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, повідомляє УНІАН.

У листі вони коментують підготовку законопроекту 8449-д («Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії»). Інституції вважають, що нинішня система, хоч і корисна для запуску сектора, більше не підходить для підтримки його довгострокового розвитку.

«Як наслідок, ЄБРР більше не зможе фінансувати нові проекти в Україні, які покладаються на «зелений тариф», крім тих, що вже перебувають на стадії розробки, якщо тільки закон не буде ухвалений, щоб гарантувати довготривалий термін економічної стійкості сектора, що забезпечує необхідний комфорт для інвесторів і фінансистів», - сказано в повідомлені.

Представники міжнародних інституцій підкреслили основні зміни, які мають бути враховані при розробці та прийнятті законопроекту № 8449-д.

Зокрема, схеми підтримки аукціонів повинні набути чинності після набуття чинності зміненого законодавства; будь-яке розширення «зеленого» тарифу для всіх технологій – не підтримується; пропонується запровадити максимально можливу тривалість нового механізму підтримки для отримання найбільш доступної електроенергії як для споживача, так і для країни, та інші.