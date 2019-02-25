Порошенко мріє стати депутатом Європарламенту



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Президент України Петро Порошенко розповів про свої політичні амбіції та плани

Президент впевнений, що майбутнє України – в ЄС і НАТО

Президент України Петро Порошенко заявляє, що мріє стати депутатом Європейського парламенту після завершення каденції на посаді глави держави.

«Коли мене запитують, ким я хочу працювати... вже після президентської каденції, я говорю: для мене є одна гідна робота, про яку я мрію - бути депутатом Європейського парламенту», - сказав Порошенко на молодіжному форумі «Думка молоді важлива. Перспективи вступу в НАТО і ЄС» у понеділок у м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Президент додав, що майбутнє України – в ЄС і НАТО.

«Це – запорука суверенітету, добробуту і безпеки. До НАТО входять три десятки країн, і там діє принцип «один за всіх, і всі за одного». Ми туди не з порожніми руками йдемо, у нас одна із найсильніших армій, але гуртом стримувати РФ набагато легше», - зазначив Глава держави.

Порошенко також зазначив, що стратегічна мета України - не пізніше 2023 подати заявку на членство в ЄС і отримати План дій щодо членства в НАТО. «Йдеться не про формальні жести, а про ступінь взаємодії, коли наші амбіції отримають шанси бути реалізованими. Досягти цього непросто, але це необхідно, а значить – можливо», - підкреслив президент.