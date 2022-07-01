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    Норвегія виділить Україні мільярд євро

    Норвегія виділить Україні мільярд євро
    фото: Володимир Зеленський/Телеграм

    Україна зможе отримати пакет допомога до кінця цього року або на початку наступного

    Норвегія обіцяє виділити Україні фінансову допомогу у розмірі близько 1 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу..

    За його словами, Україна зможе отримати пакет допомога до кінця цього року або на початку наступного.

    «Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року або на початку 2023 року», – заявив Стере.

    Прем'єр додав, що війна, розв'язана Росією проти України, є порушення міжнародного права та принципів, які закладені в ньому. Саме тому партнери допомагають Україні захищати себе.

    Як повідомлялося, сьогодні, 1 липня у Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Нагадаємо, уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні, за допомогою Великої Британії, трьох реактивних систем залпового вогню М270 MLRS та п’яти тисяч 155 мм снарядів.

    Теги: росія окупанти війна гроші Норвегія Україна окупація #stoprussia
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    Норвегія виділить Україні мільярд євро