Норвегія виділить Україні мільярд євро

Україна зможе отримати пакет допомога до кінця цього року або на початку наступного

Норвегія обіцяє виділити Україні фінансову допомогу у розмірі близько 1 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу..

За його словами, Україна зможе отримати пакет допомога до кінця цього року або на початку наступного.

«Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року або на початку 2023 року», – заявив Стере.

Прем'єр додав, що війна, розв'язана Росією проти України, є порушення міжнародного права та принципів, які закладені в ньому. Саме тому партнери допомагають Україні захищати себе.