ЄС виділить €37 млрд на боротьбу з коронавірусом



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На подолання наслідків кризи держави-члени Євросоюзу отримають майже 40 млрд євро

Кошти допоможуть знизити серйозну нестачу ліквідності внаслідок пандемії коронавірусу

Європейський союз виділить державам-членам майже 40 млрд євро для подолання наслідків кризи, спричиненої спалахом коронавірусу в Європі

Про це йдеться в заяві Ради Європейського союзу.

За даними Ради ЄС, на подолання наслідків кризи держави-члени Євросоюзу отримають засоби в розмірі 37 млрд євро. Близько 8 млрд євро виділять з невитраченого попереднього фінансування у 2019 році.

Зазначається, що дані кошти допоможуть знизити серйозну нестачу ліквідності внаслідок пандемії коронавірусу, а також зміцнять інвестиції в продукти та послуги, необхідні для посилення реагування на кризу медичних послуг в Європі.

Крім того, європейські посли схвалили законодавчу пропозицію про розширення сфери дії Фонду солідарності ЄС для покриття надзвичайних ситуацій у сфері суспільної охорони здоров'я.

Нагадаємо, адміністрація Трампа хоче влити в економіку США додаткові $850 млрд.

До слова, Нацбанк скаржиться на затримку доставки валюти в Україну.