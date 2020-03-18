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    Економіка та фінанси

    ЄС виділить €37 млрд на боротьбу з коронавірусом

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    <p>На подолання наслідків кризи держави-члени Євросоюзу отримають майже 40 млрд євро</p> - ЄС виділить €37 млрд на боротьбу з коронавірусом

    На подолання наслідків кризи держави-члени Євросоюзу отримають майже 40 млрд євро

    Кошти допоможуть знизити серйозну нестачу ліквідності внаслідок пандемії коронавірусу

    Європейський союз виділить державам-членам майже 40 млрд євро для подолання наслідків кризи, спричиненої спалахом коронавірусу в Європі

    Про це йдеться в заяві Ради Європейського союзу.

    За даними Ради ЄС, на подолання наслідків кризи держави-члени Євросоюзу отримають засоби в розмірі 37 млрд євро. Близько 8 млрд євро виділять з невитраченого попереднього фінансування у 2019 році.

    Зазначається, що дані кошти допоможуть знизити серйозну нестачу ліквідності внаслідок пандемії коронавірусу, а також зміцнять інвестиції в продукти та послуги, необхідні для посилення реагування на кризу медичних послуг в Європі.

    Крім того, європейські посли схвалили законодавчу пропозицію про розширення сфери дії Фонду солідарності ЄС для покриття надзвичайних ситуацій у сфері суспільної охорони здоров'я.

    Нагадаємо, адміністрація Трампа хоче влити в економіку США додаткові $850 млрд.

    До слова, Нацбанк скаржиться на затримку доставки валюти в Україну

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