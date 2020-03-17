Адміністрація Трампа хоче влити в економіку США додаткові $850 млрд



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Близько $50 млрд адміністрація Трампа планує виділити на допомогу в галузі авіаперевезень

Білий дім просить Конгрес схвалити масштабний пакет для економічного стимулювання в розмірі близько $850 млрд

Адміністрація президента США Дональда Трампа ініціювала процедуру виділення додаткових $850 млрд для підтримання економічної стабільності в країні та звернулася з цією пропозицією до Конгресу

Про це повідомила в вівторок газета The Washington Post із посиланням одразу на чотири джерела в адміністрації, обізнані з плануванням.

«Адміністрація Трампа просить Конгрес схвалити масштабний пакет для економічного стимулювання в розмірі близько $850 млрд для запобігання падіння економіки через коронавірус», - зазначає видання.

Планується, що в вівторок міністр фінансів Стівен Мнучін озвучить деталі плану республіканській більшості в Сенаті.

Як стало відомо, пакет спрямований на вливання мільярдних сум в економіку, зменшення податку на заробітну плату, а також задіяння інших механізмів. Уточнюється, що близько $50 млрд адміністрація Трампа планує виділити на допомогу в галузі авіаперевезень.

Крім того, джерела поінформували, що допомога також передбачена для малого бізнесу.

Нагадаємо, не заспокоїло паніку інвесторів на ринку навіть рішення Федеральної резервної системи США знизити ключову ставку до 0-0,25% річних (це має стимулювати економічну активність та здешевити кредити у США).

Окрім падіння цін на акції у світі рекордно подешевшала нафта. Так, нафта марки Brent подешевшала на 8% — до менш ніж 29 доларів за барель.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу. Так, Сполучені Штати призупиняють транспортне сполучення з Європою, починаючи з 00:00 п'ятниці 13 березня, терміном на 30 днів.

16 березня на прес-конференції президент США Дональд Трамп сказав, що спалах коронавірусу в країні триватиме приблизно до липня-серпня.

До слова, Нацбанк скаржиться на затримку доставки валюти в Україну.