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    В Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом

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    Чорногорія стала останньою країною в Європі, де виявили коронавірус - В Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом
    Чорногорія стала останньою країною в Європі, де виявили коронавірус

    Під натиском пандемії «здалася» Чорногорія

    У Чорногорії зареєстрували перші два випадки зараження коронавірусом Covid-19.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Душко Маркович, пише Reuters.

    За його словами, коронавірусну інфекцію діагностували у двох жінок, які прибули з США і Іспанії 12 днів тому.

    Обидві пацієнтки госпіталізовані, їхній стан оцінюється як стабільний.

    Чорногорія вже закрила свої кордони, призупинила роботу громадського транспорту, закрила школи, кафе і ресторани, щоб зупинити поширення коронавірусу. У країні продовжують працювати лише супермаркети і аптеки.

    Варто зазначити, що Чорногорія стала останньою країною в Європі, де виявили коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 17 березня лідери ЄС погодилися якнайшвидше закрити зовнішні кордони.

    До слова, у Сербії запровадили комендантську годину через коронавірус.

    Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

    ЄС здоров'я США Чорногорія Європа Іспанія коронавірус
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