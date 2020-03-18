В Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом



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Чорногорія стала останньою країною в Європі, де виявили коронавірус

Під натиском пандемії «здалася» Чорногорія

У Чорногорії зареєстрували перші два випадки зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Душко Маркович, пише Reuters.

За його словами, коронавірусну інфекцію діагностували у двох жінок, які прибули з США і Іспанії 12 днів тому.

Обидві пацієнтки госпіталізовані, їхній стан оцінюється як стабільний.

Чорногорія вже закрила свої кордони, призупинила роботу громадського транспорту, закрила школи, кафе і ресторани, щоб зупинити поширення коронавірусу. У країні продовжують працювати лише супермаркети і аптеки.

Варто зазначити, що Чорногорія стала останньою країною в Європі, де виявили коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 17 березня лідери ЄС погодилися якнайшвидше закрити зовнішні кордони.

До слова, у Сербії запровадили комендантську годину через коронавірус.

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.