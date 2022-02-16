Європарламент схвалив виділення фінансової допомоги Україні

Фінансування буде виділено двома траншами протягом року

У середу, 16 лютого, Європейський парламент офіційно схвалив виділення пакету макрофінансової допомоги для України в розмірі €1,2 млрд. Новий пакет був виділений на тлі побоювань потенційного вторгнення Росії, яке може загрожувати економіці країни. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

За пакет допомоги проголосували 598 депутатів Європарламенту, 55 виступили проти і ще 41 утримався.

Фінансування буде виділено двома траншами протягом 12 місяців. Очікується, що перший транш буде надано вже в березні.

При цьому кошти будуть надані додатково до €5,6 млрд, які країна вже отримала від ЄС в рамках минулих програм.

Раніше Європейський парламент підтримав голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою.

Як повідомлялося раніше, 24 січня Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.

Як стало відомо, Канада надасть Україні 500 млн кредиту та летальну зброю.

Також 14 лютого уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.