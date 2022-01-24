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    Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги

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    Після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро - Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги
    Після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро
    фото з відкритих джерел

    Рішення має ще ухвалити Рада ЄС та Європарламент

    Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

    «Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні з екстрених позик і грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет», – йдеться у заяві.

    Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро.

    «Більше того, незабаром ми розпочнемо роботу над другою, довгостроковою програмою для підтримки зусиль країни з модернізації. По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро. Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості», – йдеться у заяві.

    Нагадаємо, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

    До слова, 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.

    Крім того, 24 січня зимова сесія ПАРЄ починає роботу у Страсбурзі. Наразі відомо, що Україна вже оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ.

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    Теги: ЄС Єврокомісія Європарламент гроші Україна фінанси парламент
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    Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги