Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги

Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні з екстрених позик і грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет», – йдеться у заяві.

Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро.

«Більше того, незабаром ми розпочнемо роботу над другою, довгостроковою програмою для підтримки зусиль країни з модернізації. По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро. Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості», – йдеться у заяві.

