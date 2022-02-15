Європарламент підтримав рішення надати Україні 1,2 млрд євро допомоги

У разі позитивного голосування далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС

Очікується, що саме рішення проголосують у середу

Європейський парламент підтримав голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою. Результат голосування було оголошено у вівторок на початку засідання, повідомляє Interfax-Україна.

«Макрофінансова допомога Україні – ухвалено», – оголосили у парламенті. Водночас кількості голосів не було названо.

Безпосереднє голосування відбулося у понеділок. Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу. У разі позитивного голосування далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Нагадаємо, 14 лютого уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.

Як повідомлялося раніше, 24 січня Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.

Як стало відомо, Канада надасть Україні 500 млн кредиту та летальну зброю.