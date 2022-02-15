Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії до $1 млрд

Пропозиція спрямована, щоб допомогти захистити економіку в умовах дестабілізаційної поведінки РФ

Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії. Про це йдеться в заяві американського державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій 14 лютого на сайті Держдепу.

Зазначається, що позика допоможе підтримати українську «програму економічних реформ і постійну співпрацю з Міжнародним валютним фондом», а також сприятиме «економічній стабільності, зростанню та процвітанню» українського народу.

За словами Блінкена, відповідна ініціатива ґрунтується на підтримці, яку Вашингтон і його союзники та партнери, зокрема, члени «Великої сімки» та міжнародні фінансові інститути, надали Україні, щоб допомогти захистити її економіку в умовах російського тиску.

Він нагадав, що у період від 2014 до 2016 року Вашингтон видав Києву три окремі гарантії суверенних кредитів на суму $1 млрд. Він додав, що США шукатимуть «додаткові способи підтримки України та її народу».

«Експортно-імпортний банк США має намір виділити до $3 млрд для сприяння закупівлі американських товарів та послуг для проєктів в Україні, тоді як Міжнародна фінансова корпорація розвитку США має поточний інвестиційний портфель в Україні у розмірі приблизно $800 млн у понад десяти проєктах», – резюмував Блінкен.

Також напередодні Байден і Джонсон домовилися, як далі будуть діяти щодо Росії.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що Путін готовий до переговорів із Заходом – Пєсков.

Як стало відомо, Канада надасть Україні 500 млн кредиту та летальну зброю.

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