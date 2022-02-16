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    Події в Україні

    Європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь (фото)

    Дипломати вирушили до Маріуполя літаком Збройних сил України - Європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь (фото)
    Дипломати вирушили до Маріуполя літаком Збройних сил України
    фото: Матті Маасікас/Twitter

    Посли іноземних держав візьмуть участь у святкуванні Дня єднання

    Європейські дипломати вирушили літаком на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, яка має відбутися сьогодні у Маріуполі. Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у Twitter.

    «А тепер разом із колегами до Маріуполя, щоб приєднатися до Володимира Зеленського на святкуваннях Дня єднання», – написав Маасікас.

    Як видно на фото, які опублікував голова представництва ЄС, серед інших, можна побачити посла Польщі Бартоша Ціхоцького, посла Німеччини Анку Фельдгузен, посла Іспанії Сільвію Кортес Мартін, посла Естонії Каїмо Кууска. Посол Німеччини Анка Фельдгузен також опублікувала у своєму Twitter фото на летовищі перед вильотом в Маріуполь.

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    Європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь (фото)
    Європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь (фото)
    Європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь (фото)
    Європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь (фото)

    Як раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого проведе зустріч з послами іноземних держав у Маріуполі Донецької області. Як повідомлялося, 16 лютого у Маріуполь прибули бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський. Нагадаємо, у День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою.

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називає днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

    Читайте також: Західні дипломати розчаровані Зеленським: він недосвідчений та тонкошкірий – The Economist
    Теги: ЄС Маріуполь депутат посол Володимир Зеленський Матті Маасікас
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    Європейські дипломати вилетіли на зустріч із Зеленським у Маріуполь (фото)