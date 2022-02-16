  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться

    Мандрівники з Covid-сертифікатами зможуть вільно подорожувати країнами ЄС&nbsp; - ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться
    Мандрівники з Covid-сертифікатами зможуть вільно подорожувати країнами ЄС 
    фото: glavcom.ua

    Остаточне рішення ймовірно буде прийнято наступного тижня

    Європейський Союз погодив перегляд правил для туристичних поїздок громадян третіх країн. Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, очікується, що на територію ЄС зможуть потрапити вакциновані від Covid-19 туристи, незалежно від країни громадянства.

    Сьогодні посли країн ЄС домовилися змінити рекомендацію про несуттєві поїздки для громадян третіх країн. Такі поїздки будуть схвалені на основі документів про вакцинацію від Covid-19 для осіб після повного курсу щеплень схваленою в ЄС або ВООЗ вакциною (не більше ніж 270 днів після другого уколу) або після ревакцинації.

    «Список країн, який застосовувався досі, залишиться в силі як мінімум ще на два місяці. Остаточне рішення ймовірно буде прийнято наступного тижня. Варто нагадати, що це рекомендація, і останнє слово залишається за конкретними країнами-учасницями ЄС», – зазначив журналіст.

    Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2022 року можуть зняти обмеження на в'їзд до країн Євросоюзу для всіх вакцинованих громадян третіх країн.

    Раніше ЄС відклав обов’язкову оплату за дозвіл на поїздки по безвізу.

    Напередодні нового року повідомлялося, що Європейська комісія розробила нові рекомендації стосовно подорожей до країн ЄС. Згідно з ними вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського союзу.

    Теги: ЄС туризм вакцинація мандрівка ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться