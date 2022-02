ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться

Європейський Союз погодив перегляд правил для туристичних поїздок громадян третіх країн. Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, очікується, що на територію ЄС зможуть потрапити вакциновані від Covid-19 туристи, незалежно від країни громадянства.

Сьогодні посли країн ЄС домовилися змінити рекомендацію про несуттєві поїздки для громадян третіх країн. Такі поїздки будуть схвалені на основі документів про вакцинацію від Covid-19 для осіб після повного курсу щеплень схваленою в ЄС або ВООЗ вакциною (не більше ніж 270 днів після другого уколу) або після ревакцинації.

«Список країн, який застосовувався досі, залишиться в силі як мінімум ще на два місяці. Остаточне рішення ймовірно буде прийнято наступного тижня. Варто нагадати, що це рекомендація, і останнє слово залишається за конкретними країнами-учасницями ЄС», – зазначив журналіст.

