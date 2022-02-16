ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться

Остаточне рішення ймовірно буде прийнято наступного тижня

Європейський Союз погодив перегляд правил для туристичних поїздок громадян третіх країн. Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, очікується, що на територію ЄС зможуть потрапити вакциновані від Covid-19 туристи, незалежно від країни громадянства.

Сьогодні посли країн ЄС домовилися змінити рекомендацію про несуттєві поїздки для громадян третіх країн. Такі поїздки будуть схвалені на основі документів про вакцинацію від Covid-19 для осіб після повного курсу щеплень схваленою в ЄС або ВООЗ вакциною (не більше ніж 270 днів після другого уколу) або після ревакцинації.

«Список країн, який застосовувався досі, залишиться в силі як мінімум ще на два місяці. Остаточне рішення ймовірно буде прийнято наступного тижня. Варто нагадати, що це рекомендація, і останнє слово залишається за конкретними країнами-учасницями ЄС», – зазначив журналіст.

EU ambs have agreed to change the recommendation for non-essential travel to the EU for 3rd country nationals. it will now be "vaccination-based" applying to ppl with completed primary vaccination series of an EMA/WHO approved vaccine in less than 270 days or with a booster 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 16, 2022

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2022 року можуть зняти обмеження на в'їзд до країн Євросоюзу для всіх вакцинованих громадян третіх країн.

Раніше ЄС відклав обов’язкову оплату за дозвіл на поїздки по безвізу.

Напередодні нового року повідомлялося, що Європейська комісія розробила нові рекомендації стосовно подорожей до країн ЄС. Згідно з ними вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського союзу.