Канада надасть Україні 500 млн кредиту та летальну зброю

Гроші та озброєння спрямують через зростання загрози російського вторгнення і додатково до раніше оголошеної позики

Трюдо запевнив, що його країна демонструє непохитну підтримку України

Канада надасть Україні кредит на 500 млн канадських доларів. Це приблизно $392 млн в еквіваленті. Про це інформує Global News.

Також канадці відправлять нам летальної зброї на 7,8 млн канадських доларів ($6 млн). Про це говорив на брифінгу глава уряду Канади Джастін Трюдо 14 лютого.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 14 лютого заявив журналістам, що його країна надасть Україні допомогу, реагуючи на її запит.

Трюдо наголосив, що Канада долучається до США, Великої Британії, Болгарії, Чехії, Нідерландів та Польщі у постачанні зброї для України.

Усе це – через зростання загрози російського вторгнення, і додатково до раніше оголошеної позики у $120 млн та нелетальної зброї, яку Канада вже надала Україні.

Канада також вкотре підтвердила непохитну підтримку України та посильну допомогу у стримуванні агресії Росії.

«Ситуація швидко загострюється, та ми демонструємо нашу рішучість», – сказав Трюдо.

Нагадаємо, Канада надасть Україні кредит до $120 млн.

Як відомо, Канада вивезла з України частину своїх військових в інші країни Європи. Також Канада переносить своє посольство з Києва до Львова.

Раніше Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України.

До слова, Литва поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger (відео).

Крім того, Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

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