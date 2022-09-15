Європарламент схвалив виділення €5 млрд для України 

Макрофінансова допомога Україні набуває дедалі більшого значення, оскільки економіка країни страждає від російської агресії

Європарламент дав «зелене світло» на виділення €5 млрд для України. Про це у Twitter повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, за існуючим прогнозом, ВПП України цього року може впасти на 50%, тож очевидно, що країна потребує швидкої фінансової підтримки, щоб держава могла функціонувати та надавати найважливіші послуги для населення країни.

До слова, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що до 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.