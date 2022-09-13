Дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи 

Рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією набуло чинності 12 вересня

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди не хочуть бачити громадян країни-окупантки

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз. Про це повідомили в Асоціації туроператорів РФ.

Рішення вже прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

«Совок», запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли», – написав Єрмак.

У списку «лояльних» країн Євросоюзу, які все ще оформлюють та продовжують приймати документи на візи для туристичних поїздок – Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза, не шенген).

Нагадаємо, з 12 вересня Євросоюз припинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією. На практиці це означає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшення стандартного терміну розгляду заяви на візу з 10 до 15 днів (в окремих випадках – до 45 днів), а також збільшення кількості підтверджуючих документів.

Днями Чорногорія підтримала рішення Європейського союзу зупинити дію безвізової угоди з Росією.

Після цього Росія взялася лякати українців візами.