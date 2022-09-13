Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи 
Рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією набуло чинності 12 вересня  
фото з відкритих джерел

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди не хочуть бачити громадян країни-окупантки 

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз. Про це повідомили в Асоціації туроператорів РФ. 

Рішення вже прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі. 

«Совок», запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли», – написав Єрмак. 

У списку «лояльних» країн Євросоюзу, які все ще оформлюють та продовжують приймати документи на візи для туристичних поїздок – Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза, не шенген).

Нагадаємо, з 12 вересня Євросоюз припинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією. На практиці це означає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшення стандартного терміну розгляду заяви на візу з 10 до 15 днів (в окремих випадках – до 45 днів), а також збільшення кількості підтверджуючих документів. 

Днями Чорногорія підтримала рішення Європейського союзу зупинити дію безвізової угоди з Росією. 

Після цього Росія взялася лякати українців візами.

Читайте також:

Теги: Бельгія Греція Данія документи Естонія Іспанія Італія Литва Нідерланди Польща Словаччина Угорщина Франція Чехія візи

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США ввели санкції проти Сергія Лаврова у лютому 2022 року
США не дають візи Лаврову і пів сотні його делегації в ООН
3 вересня, 09:30
Дмитро Медведєв висловився щодо візових обмежень для росіян у Європі
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
30 серпня, 19:31
Росіянам заборонять в'їзд у Євросоюз
ЄС визначив, коли росіянам перестануть видавати туристичні візи
28 серпня, 15:36

Політика

Британія не запросила на похорон Єлизавети ІІ три країни, серед них Росія
Британія не запросила на похорон Єлизавети ІІ три країни, серед них Росія
Загострення в Карабасі: Франція скликає Радбез ООН
Загострення в Карабасі: Франція скликає Радбез ООН
Дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи 
Дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи 
Успіхи ЗСУ: Кремль повідомив, чи проводитиме мобілізацію на війну
Успіхи ЗСУ: Кремль повідомив, чи проводитиме мобілізацію на війну
Під Брянськом невідомі підірвали опори ліній електропередач
Під Брянськом невідомі підірвали опори ліній електропередач
Азербайджан відновив режим тиші з Вірменією – ЗМІ
Азербайджан відновив режим тиші з Вірменією – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
63K
Ганебна поразка рашистів. Пропагандисти розповіли, як Путін помститься українцям
53K
Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України, – Генштаб
44K
У Львові жінка влаштувала істерику через зауваження про російську мову (відео)
44K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
24K
Путіна заманили у пастку

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту