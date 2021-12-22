Канал ATR припинив мовлення в окупованому Криму: опозиція назвала причину

Кримські татари на окупованому півострові залишилися без інформації з України через припинення супутникового мовлення каналу ATR

Кримські татари на окупованому півострові залишилися без інформації з України через припинення супутникового мовлення каналу ATR

АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року

Кримськотатарський телеканал ATR припинив супутникове мовлення на окупований РФ Крим тому, що Кабмін не виділив у повному обсязі кошти на підтримку мовника. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

«З сьогоднішнього дня єдиний кримськотатарський телеканал АТR припинив супутникове мовлення. Отже, кримські татари на окупованому півострові залишилися без об'єктивної та правдивої інформації з України рідною мовою», – зазначила вона.

За словами депутатки, можна пафосно відкривати Кримську платформу, але паралельно знищити кримськотатарську промову, викинути мільярд гривень на російськомовний телеканал «Дом» та забути про гібридну інформаційну війну, яку РФ веде проти нас на окупованих територіях.

Також вона зазначила, що витрачаються мільйони гривень зовсім не на те русло.

«Можна перекинути 15 мільйонів гривень з бюджетної статті про законотворчу діяльність на розпил близької до Банкової медіаструктури, щоб перетворити вузькопрофільний канал «Рада» на пропагандистський рупор влади. І при цьому не знайти кілька мільйонів для єдиного нішевого телеканалу, який говорить для корінного народу окупованого Криму рідною мовою», – зазначила Геращенко.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Кабінет Міністрів забезпечити мовлення єдиного кримського телеканалу ATR.

«Припинення супутникової промови на окупований Крим через суттєве недофінансування з боку держави неприпустимо , оскільки жителі Криму потребують об'єктивної інформації про Україну», – вважає Денисова.

Вона також підкреслила, що ситуація з недофінансуванням та загрозою припинення мовлення виникає не вперше. З цієї причини на початку 2020 року колектив каналу було скорочено на 45%.

Раніше Асоціація польських журналістів висловила солідарність і підтримку кримськотатарському телеканалу ATR та колегам, які там працюють.

Минулого року стало відомо, що кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.