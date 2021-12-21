Заборона російських фільмів є законною? Конституційний суд виніс рішення

Заборона на показ російських фільмів в Україні діє з 2015 року

Суд визнав, що «чорний список» акторів є конституційною нормою

Конституційний суд України визнав конституційними положення законів «Про телебачення і радіомовлення» і «Про кінематографію», які забороняють показ в Україні російських фільмів та санкціонують створення «чорного списку» російських артистів.

Як повідомила пресслужба КСУ, рішення було ухвалене в вівторок, 21 грудня, за конституційним поданням 47 народних депутатів від 9 липня 2018 року.

Народні депутати, які в основному входили до складу тодішнього «Опозиційного блоку», намагались оскаржити низку положень, більшість із яких стосувалися створення Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з законодавством, Держкіно повинне відмовляти у видачі або припиняти дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, яка перебуває в цьому списку.

Крім того, депутати намагались оскаржити заборону на трансляцію фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.

Нагадаємо, що заборона на показ російських фільмів в Україні діє з 2015 року.

Тоді було введено нову статтю 15-1 до закону про кіно, що заборонила розповсюдження і демонстрування фільмів з популяризацією органів держави-агресора (такий статус має тільки Росія) і радянських органів державної безпеки (ВНК, ОГПУ, НКВС, КДБ і т.д.). Заборона чинна для таких фільмів незалежно від країни виробництва, знятих з 1 серпня 1991 року.

Одночасно була введена заборона трансляції будь-яких фільмів, знятих фізичними та юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року.

Тоді ж у законі про телебачення і радіомовлення окремо була прописана заборона фільмів за участю акторів, музикантів, авторів сценарію, режисерів, продюсерів, які потрапили до спеціального переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (повинен публікуватися на сайті Мінкульту).

Тим чаасом у центрі Харкова пройшов караоке-вечір, присвячений улюбленому гурту Путіна.

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