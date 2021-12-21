Влада прагне ліквідувати Суспільне? Мовник зробив жорстку заяву

«Слуга народу» вимагає створити Державний інформаційний концерн

Команда Суспільного мовлення вважає ініціативу депутатів президентської фракції «Слуга народу» про створення Державного інформаційного концерну телебачення і радіомовлення наступом на свободу слова та демократичний розвиток нашої країни спроби повернути мовник під державний контроль.

Про це йдеться в заяві Суспільного.

«До тиску «гривнею» влада додала тиск «захистом нашого інформаційного поля», пропонує маніпуляціями і пропагандою боротися з маніпуляціями і пропагандою ворога», – йдеться в заяві мовника у відповідь на законодавчу ініціативу народного депутата з фракції «Слуга народу» Олега Дунди про створення Державного інформаційного концерну.

«Ні підконтрольні державні канали, ні знищення незалежного Суспільного мовника не допоможуть дати відсіч агресії РФ, натомість це може стати нездоланною перешкодою для демократичного розвитку України. Ініціатива пана Дунди виглядає як спроба до наступних виборів взяти під власний контроль єдине незалежне національне медіа», – заявив голова правління Суспільного Микола Чернотицький.

Нагадаємо, 15 грудня у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону України № 6430 «Про Державний інформаційний концерн телебачення і радіомовлення України», народний депутат від фракції «Слуга народу» Олег Дунда пропонує створити концерн на базі Національної суспільної телерадіокомпанії України, Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» і Державного агентства України з питань кіно. Фактично пропонується ліквідація Суспільного мовника, що стане порушенням гарантованого Конституцією України права кожного громадянина України на вільний доступ до інформації.

Раніше Суспільне повідомило про незаконний тиск з боку Офісу президента і намагання втручатися в редакційну політику суспільного мовника. Зокрема журналісти Суспільного звинуватили в тиску радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.