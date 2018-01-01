Керівництво банку «Хрещатик» завдало фінустанові збитків на 2,5 млрд грн

Починаючи з 2013 року дії керівництва не були спрямовані на отримання прибутку та підвищення фінансової стійкості банку

Дії керівництва, наглядової ради та власників неплатоспроможного банку «Хрещатик» призвели до 2,5 млрд гривень збитку фінансової установи. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підсумками аналізу неплатоспроможності банку. Зазначається, що в період з травня по листопад 2017 року проводився аналіз



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Банк «Хрещатик»

Починаючи з 2013 року дії керівництва не були спрямовані на отримання прибутку та підвищення фінансової стійкості банку

Дії керівництва, наглядової ради та власників неплатоспроможного банку «Хрещатик» призвели до 2,5 млрд гривень збитку фінансової установи.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підсумками аналізу неплатоспроможності банку.

Зазначається, що в період з травня по листопад 2017 року проводився аналіз неплатоспроможності (forensic) банку «Хрещатик», який ініціював департамент розслідування протиправних дій фонду.

Згідно з його результатами, починаючи з 2013 року дії керівництва, спостережної ради та власників не були спрямовані на отримання прибутку та підвищення фінансової стійкості банку. Зокрема, в цей період банк не дотримувався принципу забезпеченості кредитування, видаючи значну частку незабезпечених кредитів.

Крім того, банк купував цінні папери у вигляді облігацій емітентів - потенційно пов'язаних осіб, які на сьогоднішній день залишаються непогашеними. Дані операції призвели до збитку у розмірі 1,286 млрд гривень. Ліквідність банку постійно погіршувалася з 2014 року, а керівництво продовжувало політику зниження високоліквідних активів.

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатик» виявлено проведення сумнівних операцій та дій (бездіяльності) керівництва банку, наглядової ради та його власників, які призвели до збитків банку на суму понад 2,5 млрд гривень.