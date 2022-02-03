«Київстар» пообіцяв компенсацію абонентам за масштабний збій

Компенсації для абонентів, які зіштовхнулися зі складнощами, будуть нараховуватися автоматично

Проблеми у роботі оператора мобільного зв’язку спостерігалися сьогодні вранці

Сьогодні частина клієнтів мобільного оператора «Київстар» зіткнулася з масштабним збоєм у телекомунікаційній мережі, їм обіцяють компенсацію через тимчасові складнощі. Про це повідомляє пресслужба «Київстару».

Проблеми у роботі оператора мобільного зв’язку спостерігалися сьогодні вранці. Користувачі мережі скаржились на неможливість здійснення та приймання дзвінків. Також спостерігались й проблеми з доступом до сайту.

Під час спроби зателефонувати абонент отримував повідомлення про недостатню кількість коштів. Водночас було неможливо перевірити стан рахунку, або ж зайти до особистого кабінету «Мій Київстар».

За кілька годин проблему було вирішено. Складнощі виникли через внутрішню помилку систем під час оновлення програмного забезпечення компанії.

«Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично», – інформує пресслужба «Київстару».

Також всі абоненти, які мали обмеження дзвінків наслідок помилки, як компенсацію автоматично отримають бонусні послуги.

Раніше «Київстар» показав, як стрімко зростають його доходи. Також стало відомо, що компаніям «Київстар» та Huawei вдалося встановили рекорд швидкості 4G-інтернету у власній мережі – понад 1,1 Гбіт/с.