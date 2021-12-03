Чи дорогий в Україні інтернет? Експерти порівняли ціни в різних країнах
Британці порівняли ціни на інтернет-зв’язок в різних країнах світу та склали рейтинг
Британський сервіс порівняння цін Compare the market дослідив ціни на провідний широкосмуговий інтернет в різних країнах світу та склав рейтинг.
Всього в дослідженні наводиться інформацію щодо вартості провідного підключення до інтернету в 110 країнах.
Вийшло, що найменше у світі, принаймні, серед країн, які потрапили у дослідження, за інтернет платять українці. Британці нарахували приблизно 4,4 британських фунта на місяць. Це приблизно 160 грн.
Топ-10 країн світу з найдешевшим інтернетом*:
*Фіксована ціна на місяць. Для зручності ціни переведено у гривні за курсом на 03.12.2021.
- Україна – 160 грн;
- РФ – 182 грн;
- Румунія – 229 грн;
- Молдова – 266 грн;
- Індія – 271 грн;
- В’єтнам – 272 грн;
- Казахстан – 302 грн;
- Болгарія – 317 грн;
- Туреччина – 330 грн;
- Білорусь – 340 грн.
А ось найдорожчий провідний інтернет в світі в Ефіопії. Там користувачі за місяць сплачують в середньому 307,84 британських фунта.
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