Чи дорогий в Україні інтернет? Експерти порівняли ціни в різних країнах

В Україні - найдешевший інтернет у світі

Британці порівняли ціни на інтернет-зв’язок в різних країнах світу та склали рейтинг

Британський сервіс порівняння цін Compare the market дослідив ціни на провідний широкосмуговий інтернет в різних країнах світу та склав рейтинг.

Всього в дослідженні наводиться інформацію щодо вартості провідного підключення до інтернету в 110 країнах.

Вийшло, що найменше у світі, принаймні, серед країн, які потрапили у дослідження, за інтернет платять українці. Британці нарахували приблизно 4,4 британських фунта на місяць. Це приблизно 160 грн.

Топ-10 країн світу з найдешевшим інтернетом*:

*Фіксована ціна на місяць. Для зручності ціни переведено у гривні за курсом на 03.12.2021.

Україна – 160 грн;

РФ – 182 грн;

Румунія – 229 грн;

Молдова – 266 грн;

Індія – 271 грн;

В’єтнам – 272 грн;

Казахстан – 302 грн;

Болгарія – 317 грн;

Туреччина – 330 грн;

Білорусь – 340 грн.

А ось найдорожчий провідний інтернет в світі в Ефіопії. Там користувачі за місяць сплачують в середньому 307,84 британських фунта.