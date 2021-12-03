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    Чи дорогий в Україні інтернет? Експерти порівняли ціни в різних країнах

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    В Україні - найдешевший інтернет у світі - Чи дорогий в Україні інтернет? Експерти порівняли ціни в різних країнах
    В Україні - найдешевший інтернет у світі
    фото: glavcom.ua

    Британці порівняли ціни на інтернет-зв’язок в різних країнах світу та склали рейтинг

    Британський сервіс порівняння цін Compare the market дослідив ціни на провідний широкосмуговий інтернет в різних країнах світу та склав рейтинг.

    Всього в дослідженні наводиться інформацію щодо вартості провідного підключення до інтернету в 110 країнах.

    Вийшло, що найменше у світі, принаймні, серед країн, які потрапили у дослідження, за інтернет платять українці. Британці нарахували приблизно 4,4 британських фунта на місяць. Це приблизно 160 грн.

    Топ-10 країн світу з найдешевшим інтернетом*:

    *Фіксована ціна на місяць. Для зручності ціни переведено у гривні за курсом на 03.12.2021.

    • Україна – 160 грн;
    • РФ – 182 грн;
    • Румунія – 229 грн;
    • Молдова – 266 грн;
    • Індія – 271 грн;
    • В’єтнам – 272 грн;
    • Казахстан – 302 грн;
    • Болгарія – 317 грн;
    • Туреччина – 330 грн;
    • Білорусь – 340 грн.

    А ось найдорожчий провідний інтернет в світі в Ефіопії. Там користувачі за місяць сплачують в середньому 307,84 британських фунта.

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    Теги: інтернет
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    Чи дорогий в Україні інтернет? Експерти порівняли ціни в різних країнах