Чи впливає зв’язок 5G на літаки? Європейські експерти дали відповідь

В Європі не знайшли зв'язку між 5G та літаками

Європейське агентство авіаційної безпеки дослідило, чи впливає мобільний зв’язок п’ятого покоління на авіаційне обладнання

Експерти не встановили жодного впливу мобільного зв’язку 5G на авіаційне обладнання. Як повідомило Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA), його фахівці не можуть підтвердити загрозу від обладнання 5G для систем літаків, пише видання The Register.

З ними в унісон виступає британський регулятор – CAA, який стверджує, що не було підтверджених випадків втручання в роботу авіаційного обладнання з боку мереж.

Проте, остаточні висновки робити зарано. Наприклад, Федеральне авіаційне управління США (FAA) заявляє, що операторське обладнання 5G може становити загрозу для систем, встановлених на літаках. Насамперед це стосується радіовисотомірів.

У зв’язку з цим операторам США навіть довелося відкласти запуск мереж п’ятого покоління у сантиметровому діапазоні (C-Band).

У Великій Британії, однак, жодних проблем поки що не спостерігалося – не виявлено прецедентів, коли обладнання 5G могло б призвести до порушення роботи авіаційних систем.

Радіостанції, для яких обладнання 5G може бути загрозою, на думку FAA, працюють у діапазоні частот 4,2-4,4 ГГц. Діапазон, який виділено у Європі — 3,4-3,8 ГГц.

Проте, хоча для сантиметрового діапазону у США виділено частоти 3,7-3,98 ГГц, FAA все ще має, як мінімум, два приводи для занепокоєння. У США обладнання працює на вищій потужності, ніж у Європі (1585 Вт проти 631 Вт). Крім того, ніхто поки що не знає, наскільки ефективні на практиці частотні фільтри на радіостанціях.