  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    «Київстар» розігнав мобільний інтернет до рекордної швидкості

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Київстар&raquo; розігнав 4G-інтернет до 1,1 Гбіт/с - «Київстар» розігнав мобільний інтернет до рекордної швидкості
    «Київстар» розігнав 4G-інтернет до 1,1 Гбіт/с
    фото з відкритих джерел

    Компанія отримала швидкість мобільного 4G-інтернету понад 1,1 Гбіт/с

    Компаніям «Київстар» та Huawei вдалося встановили рекорд швидкості 4G-інтернету у власній мережі – понад 1,1 Гбіт/с. Це стало можливим завдяки новим технологіям та агрегації частот – одночасному використанню частот 1800 МГц, 2100 МГц та 2600 МГц.

    «Київстар» ще з 2018 року використовує агрегацію частот 1800 МГц та 2600 МГц для підвищення швидкості передачі даних та більшої ємності мережі. Частоти 2100 МГц для 4G можуть значно поліпшити ці показники.

    «Сьогодні в лабораторних умовах ми досягли швидкості понад 1 Гбіт/с. У звичайних умовах для абонентів це значить збільшення швидкості у середньому на 5-10 Мбіт/с», – прокоментував Володимир Лутченко, технічний директор «Київстар».

    Обладнання, на якому був встановлений рекорд – ультраширокосмуговий радіомодуль Huawei, який підтримує одночасну роботу трьох радіочастотних діапазонів, дозволяє використовувати широку смугу частот і всі технології радіодоступу та зменшує споживання енергії також приблизно на 30%.

    Читайте також:

    Теги: інтернет Huawei Київстар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Київстар» розігнав мобільний інтернет до рекордної швидкості