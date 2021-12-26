«Київстар» розігнав мобільний інтернет до рекордної швидкості

Компанія отримала швидкість мобільного 4G-інтернету понад 1,1 Гбіт/с

Компаніям «Київстар» та Huawei вдалося встановили рекорд швидкості 4G-інтернету у власній мережі – понад 1,1 Гбіт/с. Це стало можливим завдяки новим технологіям та агрегації частот – одночасному використанню частот 1800 МГц, 2100 МГц та 2600 МГц.

«Київстар» ще з 2018 року використовує агрегацію частот 1800 МГц та 2600 МГц для підвищення швидкості передачі даних та більшої ємності мережі. Частоти 2100 МГц для 4G можуть значно поліпшити ці показники.

«Сьогодні в лабораторних умовах ми досягли швидкості понад 1 Гбіт/с. У звичайних умовах для абонентів це значить збільшення швидкості у середньому на 5-10 Мбіт/с», – прокоментував Володимир Лутченко, технічний директор «Київстар».

Обладнання, на якому був встановлений рекорд – ультраширокосмуговий радіомодуль Huawei, який підтримує одночасну роботу трьох радіочастотних діапазонів, дозволяє використовувати широку смугу частот і всі технології радіодоступу та зменшує споживання енергії також приблизно на 30%.