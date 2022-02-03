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    Неможливо подзвонити: що відомо про масштабний збій у «Київстарі»

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    Абоненти &laquo;Київстару&raquo;&nbsp;не можуть здійснювати та приймати дзвінки, спостерігаються проблеми з доступом до сайту - Неможливо подзвонити: що відомо про масштабний збій у «Київстарі»
    Абоненти «Київстару» не можуть здійснювати та приймати дзвінки, спостерігаються проблеми з доступом до сайту
    фото з відкритих джерел

    Про зброї у роботі «Київстару» скаржаться у соцмережах користувачі з різних регіонів України

    Вранці 3 лютого у роботі оператора мобільного зв'язку«Київстар» стався масштабний збій. Багато абонентів не можуть здійснювати та приймати дзвінки, спостерігаються проблеми з доступом до сайту. Про зброї у роботі «Київстару» скаржаться у соцмережах користувачі з різних регіонів України.

    Так, при спробі здійснити дзвінок абонент чує повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів. Також відсутня можливість перевірити стан рахунку – не працює код для перевірки *111#.

    Ще неможливо зайти до особистого кабінету програми «Мій Київстар». Мобільний інтернет при цьому працює.

    У компанії «Київстар» це називають «складнощами».

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    «Зараз спостерігаються складнощі під час здійснення дзвінків. Ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в офіційному коментарі компанії.

    Раніше «Київстар» показав, як стрімко зростають його доходи. Також стало відомо, що компаніям «Київстар» та Huawei вдалося встановили рекорд швидкості 4G-інтернету у власній мережі – понад 1,1 Гбіт/с.

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    Теги: мобільні оператори технології Україна мобільний зв’язок Київстар
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    Неможливо подзвонити: що відомо про масштабний збій у «Київстарі»