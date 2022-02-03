Неможливо подзвонити: що відомо про масштабний збій у «Київстарі»

Абоненти «Київстару» не можуть здійснювати та приймати дзвінки, спостерігаються проблеми з доступом до сайту

Про зброї у роботі «Київстару» скаржаться у соцмережах користувачі з різних регіонів України

Вранці 3 лютого у роботі оператора мобільного зв'язку«Київстар» стався масштабний збій. Багато абонентів не можуть здійснювати та приймати дзвінки, спостерігаються проблеми з доступом до сайту. Про зброї у роботі «Київстару» скаржаться у соцмережах користувачі з різних регіонів України.

Так, при спробі здійснити дзвінок абонент чує повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів. Також відсутня можливість перевірити стан рахунку – не працює код для перевірки *111#.

Ще неможливо зайти до особистого кабінету програми «Мій Київстар». Мобільний інтернет при цьому працює.

У компанії «Київстар» це називають «складнощами».

«Зараз спостерігаються складнощі під час здійснення дзвінків. Ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в офіційному коментарі компанії.

Раніше «Київстар» показав, як стрімко зростають його доходи. Також стало відомо, що компаніям «Київстар» та Huawei вдалося встановили рекорд швидкості 4G-інтернету у власній мережі – понад 1,1 Гбіт/с.