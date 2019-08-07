Коломойський підставив Зеленського, коли вибив феросплавному бізнесу пільгові тарифи на електроенергію - експерт



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1 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів, що належить Ігорю Коломойському - і зупинив дію постанов НКРЕКП щодо тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії

На маніпуляції з тарифами негативно відреагують міжнародні партнери України, які розцінять їх як прояв корупції - Корольчук

Пільгові тарифи на електроенергію для феросплавного бізнесу– це велика жирна свиня, яку підкладають Зеленському.

Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.



«Окружний адміністративний суд Києва у справі «Укренерго» проти феросплавних заводів ухвалив рішення на користь останніх. Тепер заводи можуть платити пільговий тариф, а всі інші учасники ринку – реальний тариф, який був встановлений для «Укренерго». Тобто, дозволили жити в щасливому минулому, де немає ринку електроенергії, і платити тариф 57,4 грн за МВт-год. А от всі інші – м’яко скажемо наївні і ті, хто «в темі, але не в долі» - будуть платити тариф «Укренерго» на рівні 347 грн і 8,9 грн (передача і диспетчеризація)», - написав Корольчук.

На думку експерта, на подібні маніпуляції з тарифами негативно відреагують міжнародні партнери України, які розцінять їх як прояв корупції.



«Позиція США та ЄС щодо цього питання є незмінною. Фактично подібні дії будуть розцінюватися як корупція. І за це спитають насамперед не Коломойського чи Пінчука, а Зеленського. Тому такі маніпуляції із тарифами та забезпечення феросплавному бізнесу пільгових тарифів на електроенергію – це велика жирна свиня, яку підкладають Зеленському», - вважає Корольчук.



Експерт також зазначив, що рішення Окружного адмінсуду Києва, яким зупинено дію постанов НКРЕКП щодо тарифів на липень «Укренерго» на передачу електроенергії та диспетчеризацію для п’яти заводів Коломойського (Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, «Дніпроазот», Марганецький та Покровський гірнично-збагачувальні комбінати) унеможливлює розрахунки з підприємствами «зеленої» генерації та викликає занепокоєння іноземних інвесторів, що інвестували у розвиток в Україні електроенергетики з альтернативних джерел.



«Таке рішення Окружного адміністративного суду Києва фактично робить неможливим розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Адже гроші для таких розрахунків були закладені в тарифі «Укренерго» на передачу електроенергії, який тепер не будуть платити заводи Коломойського і Пінчука. Раніше дискусія про тарифи для «Укренерго» та «феросплавні» інтереси Коломойського завершилися гнівними листами міжнародних партнерів України. Дійшло навіть до того, що директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Патроне звернувся з листом до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити проблему з виплатами за «зеленим тарифом», що виникла через скасування судом тарифу для «Укренерго», - зазначив Корольчук.



Нагадаємо, 1 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів і зупинив дію постанов НКРЕКП щодо тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії та диспетчеризацію на липень для АТ «Нікопольський завод феросплавів», АТ «Запорізький завод феросплавів», АТ «Покровський ГЗК», АТ «Марганецький ГЗК», АТ «Дніпроазот».