Судді не витримали тиску Коломойського і надали преференції його заводам, - експерт



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П’ять підприємств, які контролює Коломойський, суд звільнив від сплати тарифу на передачу електроенергії за липень - Олещук

Політолог наголосив, що рішення суду призведе до проблем з розрахунками з виробниками «зеленої» електроенергії через недоотримання значних коштів «Укренерго»

Судді Окружного адмінсуду міста Києва під тиском протестів феросплавщиків встановили пільговий тариф на електроенергію для підприємств Ігоря Коломойського. Про це написав політолог Петро Олещук в блозі для інтернет-видання «Ліга».



«Перший день серпня довів - слід чекати продовження тиску з боку Коломойського й дехто цього вже не витримує. Окружний адмінсуд Києва за позовом НЗФ виніс рішення, згідно якого п’ять підприємств, які контролює Коломойський - НЗФ, ЗЗФ, Дніпроазот, Покровський та Марганецький гірничозбагачувальні комбінати - звільнені від сплати тарифу на передачу електроенергії за липень. Суто за Дж.Оруелом - «всі рівні, але дехто більш рівний, ніж інші», - написав Олещук.

Політолог наголосив, що рішення суду призведе до проблем з розрахунками з виробниками «зеленої» електроенергії через недоотримання значних коштів держпідприємством «Укренерго». А також прогнозує, що за ним можуть послідувати подальші рішення щодо преференцій в тарифах на електроенергію для підприємств Ігоря Коломойського.



«Внаслідок рішення суду держпідпрємство “Укренерго” не отримає серйозну суму коштів, через що не зможе розрахуватися з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Тим часом позов про звільнення НЗФ від сплати тарифу “Укренерго” в серпні вже лежить в тому ж Окружному адмінсуді», - повідомив Олещук.



Нагадаємо, з 31 липня представники феросплавних і хімічних заводів Ігоря Коломойського (Нікопольського феросплавного заводу, Дніпроспецсталь, Покровського ГЗК, Запорізького феросплавного заводу) проводять акцію протесту перед НКРЕКП і НЕК «Укренерго» в Києві, вимагаючи пільгових тарифів на електроенергію для своїх підприємств. Внаслідок цього тиску 1 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів і зупинив дію постанов НКРЕКП щодо тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії та диспетчеризації на липень для АТ «Нікопольський завод феросплавів», АТ «Запорізький завод феросплавів», АТ «Покровський ГЗК», АТ «Марганецький ГЗК» і АТ «Дніпроазот».