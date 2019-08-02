Причин для протестів феросплавників немає, необхідна модернізація підприємств, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Михайла Кухаря, введення конкурентного ринку електроенергії в Україні є важливою частиною структурних реформ

Ціна електроенергії для промпідприємств буде нижчою, ніж в минулому році, мітинги працівників феросплавних підприємств не мають об'єктивних причин, протестна активність зійде нанівець. Про це заявив викладач макроекономіки бізнес-школи «МІМ-Київ» Михайло Кухар, передають «Українські новини».

«Я думаю, що переживання представників феросплавної галузі марні. Вони просто прослідкують за ситуацією на ринку ще місяць-два і побачать, що мітингувати нема про що. Що ситуація на ринку рівна і всіх влаштовує», - вважає Кухар.

На думку експерта, введення конкурентного ринку електроенергії в Україні є важливою частиною структурних реформ. Реформа являє собою важливу віху в побудові в Україні відкритого конкурентного ринкового середовища, ключовим індикатором ринкових реформ і виконання міжнародних зобов'язань. Також Кухар прогнозує зниження вартості електроенергії найближчим часом.

«Біржова торгівля електроенергією – це довгоочікуваний крок, який треба було зробити, який ми, на щастя, зробили. Були заздалегідь відомі наміри представників саме феросплавної галузі зупинити введення ринку. Але Україну вже похвалив і МВФ, і європейське співтовариство за те, що ми ввели ще один цивілізований чесний ринок у себе. Так що не думаю, що ми будемо повертати назад. Я вважаю, що 2-3 місяці – і проблем з вартістю електроенергії в Україні не буде. Вона буде нижчою, ніж у минулому році», - стверджує Кухар.

Експерти вважають, що прозоре ринкове ціноутворення на енергоресурси є оптимальним стимулом для модернізації та підвищення енергоефективності української промисловості, в т. ч. феросплавних підприємств.

«Проблема в тому, що не було (до реформи ринку електроенергії – ред.) стимулів для модернізації, для зниження енерговитрат. Тому що тарифи на електроенергію завжди були досить низькими. Не можна якимось адміністративними методами стимулювати власників (підприємств – ред.) до модернізації. Це потрібно робити економічними методами», - вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Як повідомляють ЗМІ, починаючи з 31 липня працівники «Запорізького заводу феросплавів», «Нікопольського заводу феросплавів» та «Дніпроазоту» (підконтрольна Ігорю Коломойському) проводять мітинги під будівлями НКРЭКУ та НЕК «Укренерго». Вимога мітингувальників - надати пільгові тарифи на електроенергію для цих підприємств.

Нагадаємо, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка спрямована на стимулювання конкуренції. Реформа проведена у відповідності з зобов'язаннями України перед Європейським Енергоспівтовариством (імплементація положень Третього енергопакету ЄС). Реформа ринку електроенергії – одна з умов надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро.