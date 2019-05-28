Як буде дорожчати комуналка у найближчі чотири роки: прогноз уряду



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За прогнозами експертів газ наступного року подорожчає ще на 20%

Протягом наступних кількох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати, однак дещо іншими темпами, ніж прогнозувалося раніше. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки.

За припущеннями експертів, природний газ протягом наступних чотирьох років дорожчатиме так: 2019 рік — на 15%, 2020 рік — на 20%, 2021 рік — 14%, 2022 рік — 10%. У грудні експерти прогнозували, що газ дорожчатиме так: 2019 рік — на 15%, 2020 рік — на 18% та 2021 рік — 15%.

Відповідно до прогнозу, зробленого у грудні, гаряча вода та опалення у 2019 році мали подорожчати на 10%, у 2020 році — на 15%, а у 2021 році — на 15%. Наразі ж експерти прогнозують, що зростання буде таким: 20%, 15% та 11,5% відповідно. У 2022 році, за припущенням експертів, подорожчання гарячої води та опалення сягне 10%.

Щодо електроенергії, то у грудні минулого року очікувалося, що українці платитимуть на 20% більше у 2019 році, на 19,5% — у 2020 році та на 20% більше у 2021 році. Водночас тепер експерти прогнозують інші темпи зростання: 15%, 18,9% та 20% відповідно. У 2022 році, як очікується, електроенергія зросте в ціні на 7%.

Додамо, у прогнозі вказана зміна тарифів на комунальні послуги (грудень до грудня), на базі яких розраховується індекс споживчих цін.

Слід також нагадати, що «Нафтогаз» у липні на 8% знизить ціну на газ. «Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому, «Нафтогаз» у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Відтак у липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу)», - заявив Андрій Коболєв.