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    Економіка та фінанси

    Комітет Ради прискорює впровадження обліку газу в енергетичних одиницях, – нардеп

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    Комітет Ради прискорює впровадження обліку газу в енергетичних одиницях, – нардеп

    Наміри ввести в Україні облік газу в енергетичних одинцях періодично виникають з 2016 року

    Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг знайшов можливість пришвидшити перехід до обліку газу в енергетичних одиницях. Відповідна норма буде внесена в законопроект №4578-1.

    Пріоритетом комітету ВР є швидкість прийняття необхідних змін, про це зазначив голова Комітету Верховної Ради Андрій Герус на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

    «Комітет розуміє важливість оперативного переходу України до європейської системи обліку газу, і тому ним було запропоновано альтернативне рішення. Нова система обліку газу в енергетичних одиницях (кВт×год) може бути запроваджена через внесення відповідних правок до законопроєкту № 4578-1. Остаточно не вирішено по якому шляху буде розглядатися це питання, але в пріоритеті Комітету – швидкість прийняття необхідних змін», – зазначив він.

    У Верховній Раді вже майже два роки знаходиться законопроект №2553, що передбачає запровадження обліку газу в енергетичних одиницях (кВт×год). Але як зазначив Андрій Герус в його тексті була виявлена технічна помилка в частині врахування коефіцієнтів закачування/викачування газу з підземних газосховищ. І повторний розгляд є можливим тільки після виправлення помилки та звірення останньої версії тексту. І на це потрібен певний час.

    Нагадаємо, що на початку квітня 2021 року в підземних сховищах газу опинились заблокованими близько 10 млрд куб м газу, які належать іноземним трейдерам. Блокування було пов’язане з тим, що Енергетична митниця розпочала декларування газу, що зберігався в режимі «митний склад» в одиницях енергії. Цього вимагає закон «Про митний тариф». Наміри ввести в Україні облік газу в енергетичних одинцях періодично виникають з 2016 року.
    Теги: газ бізнес Андрій Герус
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    Комітет Ради прискорює впровадження обліку газу в енергетичних одиницях, – нардеп