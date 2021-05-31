Комітет Ради прискорює впровадження обліку газу в енергетичних одиницях, – нардеп

Наміри ввести в Україні облік газу в енергетичних одинцях періодично виникають з 2016 року

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг знайшов можливість пришвидшити перехід до обліку газу в енергетичних одиницях. Відповідна норма буде внесена в законопроект №4578-1.

Пріоритетом комітету ВР є швидкість прийняття необхідних змін, про це зазначив голова Комітету Верховної Ради Андрій Герус на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

«Комітет розуміє важливість оперативного переходу України до європейської системи обліку газу, і тому ним було запропоновано альтернативне рішення. Нова система обліку газу в енергетичних одиницях (кВт×год) може бути запроваджена через внесення відповідних правок до законопроєкту № 4578-1. Остаточно не вирішено по якому шляху буде розглядатися це питання, але в пріоритеті Комітету – швидкість прийняття необхідних змін», – зазначив він.

У Верховній Раді вже майже два роки знаходиться законопроект №2553, що передбачає запровадження обліку газу в енергетичних одиницях (кВт×год). Але як зазначив Андрій Герус в його тексті була виявлена технічна помилка в частині врахування коефіцієнтів закачування/викачування газу з підземних газосховищ. І повторний розгляд є можливим тільки після виправлення помилки та звірення останньої версії тексту. І на це потрібен певний час.