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    Кадрові зміни у «Нафтогазі». Стало відомо ім'я нової радниці Вітренка

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    Колишня депутатка Світлана Заліщук стала радницею Юрія Вітренка замість Олени Зеркаль&nbsp; - Кадрові зміни у «Нафтогазі». Стало відомо ім'я нової радниці Вітренка
    Колишня депутатка Світлана Заліщук стала радницею Юрія Вітренка замість Олени Зеркаль 
    Фото: Фейсбук Світлани Заліщук

    Заліщук обіцяє працювати над сценаріями зупинки «Північного потоку-2»

    Колишня депутатка Верховної Ради та ексрадниця прем’єр-міністра Олексія Гончарука з міжнародних питань Світлана Заліщук призначена радницею голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», повідомляє пресслужба НАК 31 травня.

    «Вона координуватиме взаємодію Групи «Нафтогаз» із міжнародними партнерами, зокрема, посадовими особами країн G7, та виконуватиме представницьку функцію високого рівня. Одним із її пріоритетів буде протидія «Північному потоку-2», – вказано в повідомленні.

    «До перемоги іще далеко, і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки «Північного потоку-2», – так прокоментувала Заліщук своє призначення.

    Раніше, із січня 2020 року, за цей напрям роботи в статусі радниці голови правління «Нафтогазу» відповідала колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Вона пішла у відставку після зміни керівника «Нафтогазу» з Андрія Коболєва на Юрія Вітренка. Вслід за Зеркаль «Нафтогаз» залишив ще один топменеджер.

    Натомість «Нафтогаз» найняв ексспівробітника Держдепу для боротьби з «Північним потоком-2».

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

    У травні Кабмін переобрав наглядову раду «Нафтогазу».

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    Теги: Світлана Заліщук газ Нафтогаз України кадрові зміни Юрій Вітренко Олена Зеркаль Північний потік-2
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    Кадрові зміни у «Нафтогазі». Стало відомо ім'я нової радниці Вітренка