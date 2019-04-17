Комітет Ради схвалив рекомендації щодо забезпечення монетизації субсидій



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Рекомендації були схвалені за наслідками проведеної робочої наради

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив рекомендації для Кабінету міністрів щодо надання субсидії готівковою.

Як повідомляє «Унн», рекомендації були схвалені за наслідками проведеної робочої наради.

За результатами розгляду члени комітету дійшли згоди щодо необхідності врегулювання питань щодо:

погашення заборгованості, яка виникла внаслідок несвоєчасного перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення щодо надання пільг та житлових субсидій населенню;

узгодження строків оплати житлових послуг зі строками переказу коштів для виплати житлових субсидій у готівковій формі;

забезпечення мобільними телефонами пенсіонерів для виконання вимог Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21 жовтня 1995р. №848;

надання Державною прикордонною службою України відомостей про перетинання держкордону особами, які претендують на призначення субсидій;

проблем із застосуванням Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг тощо.

«За результатами розгляду схвалено відповідні рекомендації уряду», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні.

До слова, субсидії у травні автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей.

Однак, субсидії «живими грошима» можуть скасувати тим, хто вчасно не платить за комуналку.