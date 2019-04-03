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    Субсидії у травні автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей

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    Субсидії у травні автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей

    Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на наступний період

    Цього року у травні автоматично перепризначать субсидії трьом мільйонам домогосподарств. Решті потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи. Про це повідомляє Міністерство соцполітики України.

    У відомстві відмічають, що для отримання готівкової субсидії не повинно бути  заборгованості за комунальні послуги за травень-червень. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, інші категорії субсидіантів – через Ощадбанк.

    Сім’ї з боргами за комуналку будуть переведені на безготівкову монетизацію.

    Стосовно літньої субсидії, то її будуть розраховувати на основі доходів громадян за 3-4 квартали 2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

    Повторно з документами – Заявою та Декларацією про доходи – у травні в управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися:

    • Орендарям житла.
    • Внутрішньо переміщеним особам.
    • Тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб.
    • Сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, у яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.
    • Тим сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

    Міністерство соцполітики не передбачає зменшення кількості субсидіантів у 2019-2020 роках, тому що не планує змінювати критерії для призначення житлових субсидій.

    Нагадаємо, що з 12 березня 2019 у відділеннях Ощадбанку українцям почали виплачувати субсидії у грошовій формі. Гроші можна отримати у готівковому або безготівковому вигляді.  Субсидія не призначатиметься у разі простроченої більше одного місяця заборгованості з оплати комунальних послуг.

    Згідно з останніми даними, 4,2 млн домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії. Серед тих, хто отримає субсидію у грошовій формі, 70% - пенсіонери, а 1,2 млн - це працездатне населення, яке потребує допомоги.

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